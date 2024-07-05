Amasya'da dolu; ev ve mahsuller zarar gördü
AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı bazı köylerde etkili olan yağmur ve dolu, ev ve mahsullere zarar verdi.
AMASYA’nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı bazı köylerde etkili olan yağmur ve dolu, ev ve mahsullere zarar verdi.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, bazı yerlerde doluya dönüştü. Aniden bastıran yağmur ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. Özellikle ilçeye bağlı Sallar, Kuzalan, Sekü, Kırca, Konuktepe, Güvenözü ve İmirler köylerindeki evlerde, yağmur ve dolu yağışı nedeniyle maddi hasarlar oluştu. Tarım arazileri zarar gördü.
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