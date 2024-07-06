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        Sağanak sırasında ağaca yıldırım düştü, altındaki 76 koyun öldü

        AMASYA'da etkili olan sağanakta, 3 çobanın ağaç altında topladığı sürüdeki 76 koyun yıldırım düşmesi sonucu öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 09:22 Güncelleme: 06.07.2024 - 09:25
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        Sağanak sırasında ağaca yıldırım düştü, altındaki 76 koyun öldü
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        AMASYA’da etkili olan sağanakta, 3 çobanın ağaç altında topladığı sürüdeki 76 koyun yıldırım düşmesi sonucu öldü. Yıldırımdan etkilenerek hastaneye kaldırılan çoban Mehmet Kürkçü'nün (25) durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Olay, Akdağ’ın eteklerindeki Kışlacık köyü Kuzoluk mevkiinde meydana geldi. Arazide koyun otlatan çobanlar Sefer (20), Recep (60) ve Mehmet Kürkçü, sağanak bastırınca koyunlarını yağmurdan korumak için ağaç altında topladı. Ancak bu sırada yıldırımın düştü ve sürüdeki 76 koyun öldü. Mehmet Kürkçü yıldırımdan etkilendi. İhbarla, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mehmet Kürkçü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Tedaviye alınan Kürkçü’nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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