Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Kızının 1 ay önce kaçarak evlendiği damadını öldürdü

        AMASYA'da Dursun Şengül (54), 1 ay önce kızının kaçarak evlendiği Halil Eser'i (45) akaryakıt istasyonunda av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 13:53 Güncelleme: 08.07.2024 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızının 1 ay önce kaçarak evlendiği damadını öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        AMASYA'da Dursun Şengül (54), 1 ay önce kızının kaçarak evlendiği Halil Eser'i (45) akaryakıt istasyonunda av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Şengül’ün kızı İnci Eser (35) ise kolundan hafif yaralandı.

        Olay, saat 10.00 sıralarında merkeze bağlı Yıldız köyündeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Şengül ailesinin kızı İnci Eser, iddiaya göre ailesinin rızası olmadan 1 ay önce kaçarak Halil Eser ile evlendi. Baba Dursun Şengül, bir akaryakıt istasyonunda kızı İnci Eser ve damadı Halil Eser ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmada Dursun Şengül, otomobilde bulunan damadı Halil Eser ve kızı İnci Eser'e av tüfeğiyle 2 el ateş etti. Halil Eser, olay yerinde hayatını kaybetti, İnci Eser ise kolundan hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnci Eser'e sağlıkçılar müdahale etti. Bölgeye gelen damadın yakınları ise fenalık geçirdi.

        Halil Eser’in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Otomobiliyle kaçan Dursun Şengül ise jandarma ekipleri tarafından suç aletiyle yakalanıp gözaltına altına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Selin ardından 8 kent için kritik uyarı! Yarına dikkat!
        Selin ardından 8 kent için kritik uyarı! Yarına dikkat!
        Havai fişek şarapneli sakat bıraktı!
        Havai fişek şarapneli sakat bıraktı!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        "Art arda en sıcak 12. ay"
        "Art arda en sıcak 12. ay"
        2. Dünya Savaşı'ndan kalma! Bombardıman uçağı kayıt altında...
        2. Dünya Savaşı'ndan kalma! Bombardıman uçağı kayıt altında...
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        İflas iddialarına cevap
        İflas iddialarına cevap
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Restoranlara yüzde 10 indirim çağrısı
        Restoranlara yüzde 10 indirim çağrısı
        Teknede aşk
        Teknede aşk
        'Evde ek iş' ilanıyla 100 milyonluk vurgun! Hedef ev kadınları
        'Evde ek iş' ilanıyla 100 milyonluk vurgun! Hedef ev kadınları
        Arkadaşları "Yapma" dedi... Öldüren inat!
        Arkadaşları "Yapma" dedi... Öldüren inat!
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        'Made in Italy'nin ardındaki skandal
        'Made in Italy'nin ardındaki skandal
        70 kere maşallah!
        70 kere maşallah!
        Rebel Wilson Bodrum'da tatil yapıyor
        Rebel Wilson Bodrum'da tatil yapıyor
        Beşiktaş'tan Felix Uduokhai hamlesi
        Beşiktaş'tan Felix Uduokhai hamlesi
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?

        Benzer Haberler

        Sağanak sırasında yıldırım düştü, ağacın altındaki 76 koyun öldü
        Sağanak sırasında yıldırım düştü, ağacın altındaki 76 koyun öldü
        Sağanak sırasında ağaca yıldırım düştü, altındaki 76 koyun öldü
        Sağanak sırasında ağaca yıldırım düştü, altındaki 76 koyun öldü
        Amasya'da dolu; ev ve mahsuller zarar gördü
        Amasya'da dolu; ev ve mahsuller zarar gördü
        Amasya'da sağanak ve dolu hasara yol açtı
        Amasya'da sağanak ve dolu hasara yol açtı
        Amasya'da devrilen tüp yüklü kamyondan fırlayan sürücü ağır yaralandı
        Amasya'da devrilen tüp yüklü kamyondan fırlayan sürücü ağır yaralandı
        Amasya'da çıkan yangında 10 dönüm buğday ekili alan zarar gördü
        Amasya'da çıkan yangında 10 dönüm buğday ekili alan zarar gördü