Kızının 1 ay önce kaçarak evlendiği damadını öldürdü

AMASYA'da Dursun Şengül (54), 1 ay önce kızının kaçarak evlendiği Halil Eser'i (45) akaryakıt istasyonunda av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Şengül’ün kızı İnci Eser (35) ise kolundan hafif yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında merkeze bağlı Yıldız köyündeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Şengül ailesinin kızı İnci Eser, iddiaya göre ailesinin rızası olmadan 1 ay önce kaçarak Halil Eser ile evlendi. Baba Dursun Şengül, bir akaryakıt istasyonunda kızı İnci Eser ve damadı Halil Eser ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmada Dursun Şengül, otomobilde bulunan damadı Halil Eser ve kızı İnci Eser'e av tüfeğiyle 2 el ateş etti. Halil Eser, olay yerinde hayatını kaybetti, İnci Eser ise kolundan hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnci Eser'e sağlıkçılar müdahale etti. Bölgeye gelen damadın yakınları ise fenalık geçirdi.