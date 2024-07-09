Amasya'da motosikletin çarptığı çocuk ve sürücü öldü
AMASYA'da, yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı Şamil Çalışkan (12) ile sürücü Koray Özkalender (22) hayatını kaybetti.
AMASYA’da, yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı Şamil Çalışkan (12) ile sürücü Koray Özkalender (22) hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam İpekköy mevkisinde meydana geldi. Koray Özkalender yönetimindeki 34 TA 9390 plakalı motosiklet seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Şamil Çalışkan’a çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü ve çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Özkalender ve Çalışkan doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.