Damadını öldüren kayınpeder tutuklandı; 'Sende beni öldürecek cesaret yok' dedi

AMASYA'datartıştığı damadı Halil Eser'i (45) av tüfeği ile vurarak öldüren Dursun Şengül (54) tutuklandı. Dursun Şengül'ün ifadesinde, "Bana 'Sende beni öldürecek cesaret yok’ dedi. Aramızda tartışma çıktı. Av tüfeğimle ateş ettim" dedi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında merkeze bağlı Yıldız köyündeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Şengül ailesinin kızı İnci Eser, iddiaya göre ailesinin rızası olmadan 1 ay önce kaçarak Halil Eser ile evlendi. Baba Dursun Şengül, bir akaryakıt istasyonunda kızı İnci Eser ile damadı Halil Eser'le karşılaştı. Çıkan tartışmada Dursun Şengül, otomobilde bulunan damadı Halil Eser ve kızı İnci Eser'e av tüfeğiyle 2 el ateş etti. Halil Eser, olay yerinde hayatını kaybetti. İnci Eser ise kolundan hafif yaralandı.