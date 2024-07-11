Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Kaynak yapılırken yangın çıkan mobilya malzemesi yüklü TIR, kullanılamaz hale geldi

        AMASYA'nın Merzifon ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun önünde dorsesine kaynak yapılırken yangın çıkan mobilya malzemesi yüklü TIR, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 17:50 Güncelleme: 11.07.2024 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaynak yapılırken yangın çıkan mobilya malzemesi yüklü TIR, kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AMASYA’nın Merzifon ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun önünde dorsesine kaynak yapılırken yangın çıkan mobilya malzemesi yüklü TIR, kullanılamaz hale geldi.

        Kayseri’den yüklediği mobilya malzemelerini Gürcistan’a götürmek için BE 770 G plakalı TIR’ı ile yola çıkan Beglar Shanıdzebe (38), bugün saat 12.00 sıralarında Amasya’nın Merzifon ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda mola verdi. TIR’ın dorsesine kaynak yapılırken üzerindeki malzemeler alev aldı. Alevler kısa sürede dorseyi sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        TIR’ın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Evi yaktı, kapıyı kilitleyip kaçtı! Cani evlat annesini katletti
        Evi yaktı, kapıyı kilitleyip kaçtı! Cani evlat annesini katletti
        El Nino bitti La Nina başlıyor: "Rekor sıcaklık lafını artık duymayacağız"
        El Nino bitti La Nina başlıyor: "Rekor sıcaklık lafını artık duymayacağız"
        ABD basınından İsrail ve Hamas ateşkesine dair iddia
        ABD basınından İsrail ve Hamas ateşkesine dair iddia
        Merve'ye kardeşi kıydı! Öldüren tartışma!
        Merve'ye kardeşi kıydı! Öldüren tartışma!
        Servet Yardımcı adaylıktan çekildi!
        Servet Yardımcı adaylıktan çekildi!
        Ne işe yaradığını tahmin bile edemezsiniz!
        Ne işe yaradığını tahmin bile edemezsiniz!
        Balkonda feci ölüm! Gök gürültüsü nedeniyle kalp krizi geçirdi
        Balkonda feci ölüm! Gök gürültüsü nedeniyle kalp krizi geçirdi
        Süper Lig'de fikstür çekildi!
        Süper Lig'de fikstür çekildi!
        Telefonunu çaldığını düşündü... Döve döve öldürdü!
        Telefonunu çaldığını düşündü... Döve döve öldürdü!
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı: Hareketlilik sürüyor!
        Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı: Hareketlilik sürüyor!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        UBS Küresel Servet Raporu açıklandı: Türkiye'de milyonerler artacak
        UBS Küresel Servet Raporu açıklandı: Türkiye'de milyonerler artacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye terörden tamamen arındırılmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye terörden tamamen arındırılmalı
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?

        Benzer Haberler

        Amasya'da mobilya yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
        Amasya'da mobilya yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
        Manisa'ya atanan Kaymakam Güldoğan'dan veda ziyaretleri
        Manisa'ya atanan Kaymakam Güldoğan'dan veda ziyaretleri
        Gümüşhacıköy'de dolu yağışı sonrası hasar tespit çalışmaları devam ediyor
        Gümüşhacıköy'de dolu yağışı sonrası hasar tespit çalışmaları devam ediyor
        Amasya'da devrilen motosiklet sürücüsü ile çarptığı çocuk öldü
        Amasya'da devrilen motosiklet sürücüsü ile çarptığı çocuk öldü
        Damadını öldüren kayınpeder tutuklandı; 'Sende beni öldürecek cesaret yok'...
        Damadını öldüren kayınpeder tutuklandı; 'Sende beni öldürecek cesaret yok'...
        Amasya'da motosikletin çarptığı çocuk ve sürücü öldü
        Amasya'da motosikletin çarptığı çocuk ve sürücü öldü