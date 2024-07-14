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        Su tankeri ile ağaçlar sulanırken otomobilinin çalışmaz hale getirildiği iddiasıyla şikayetçi oldu

        AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, su tankerinin ağaçlara tuttuğu tazyikli suyun, park halindeki otomobilinin sunroof kısmından içeri girdiğini ve aracını çalışmaz duruma getirdiğini öne süren Alper Arslan (32) belediyeden şikayetçi olup, hukuki süreç başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 11:25 Güncelleme: 14.07.2024 - 11:30
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        Su tankeri ile ağaçlar sulanırken otomobilinin çalışmaz hale getirildiği iddiasıyla şikayetçi oldu
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        AMASYA’nın Merzifon ilçesinde, su tankerinin ağaçlara tuttuğu tazyikli suyun, park halindeki otomobilinin sunroof kısmından içeri girdiğini ve aracını çalışmaz duruma getirdiğini öne süren Alper Arslan (32) belediyeden şikayetçi olup, hukuki süreç başlattı.

        Olay, Merzifon ilçesindeki Taştan Sönmez Caddesi’nde meydana geldi. Alper Arslan, 05 ABR 812 plakalı otomobilini evinin önüne park etti. Arslan, sabah aracını su içinde gördü. Binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Arslan, belediyeye ait su tankerinin ağaçları sularken tazyikli suyun aracın sunroof kısmından içeri girdiğini tespit etti. Alper Arslan, Merzifon Belediyesi’nden şikayetçi oldu.

        Belediyenin sunroof’u açık bıraktığı için kendini suçladığını belirten Alper Arslan, “Belediye çalışanının ağaçları sulamak için arabama su tuttuğunu görünce dehşete kapıldım. Vakit kaybetmeden Merzifon Belediyesi’ne gidip kamera kayıtlarını izleterek durumu anlattım. Otomobilin içine su girdiğinden elektrik aksamı ciddi hasar gördü. Arabam çalışmadı. Samsun, Ankara, İstanbul’a tamire götürdüm. Sonuç alamadım. Herkesin aracı değerli elbette. Benim için de arabamın manevi değeri büyük. Yasal süreci başlattım” dedi. Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ise konuyla ilgili olarak, "Hukuki süreç devam ediyor. Mahkeme ne karar verirse onun gereğini yaparız. İstemeden de olsa üzücü bir olay olmuş" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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