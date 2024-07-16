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        Kaçak göçmenleri taşıyan TIR'ın şoförü tutuklandı

        AMASYA'da 23 kaçak göçmeni taşıyan İran uyruklu TIR şoförü Parvız Hamadırad (44), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 15:03 Güncelleme: 16.07.2024 - 15:05
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        Kaçak göçmenleri taşıyan TIR'ın şoförü tutuklandı
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        AMASYA'da 23 kaçak göçmeni taşıyan İran uyruklu TIR şoförü Parvız Hamadırad (44), tutuklandı.

        Ağrı'dan Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gitmekte olan İran uyruklu Parvız Hamadırad yönetimindeki 97 AD572 plakalı TIR, kent girişinde polis uygulama noktasında durduruldu. İl Emniyet Müdürlüğü'ne çekilen TIR'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, arama yaptı. TIR'ın dorsesinde, alüminyumların arasında saklanan, yaşları 18 ile 35 arasında değişen Afganistan uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınan TIR şoförü de işlemleri sonrası tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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