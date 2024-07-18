Dervişoğlu: 12 bin 500 liralık maaş reva görülen emeklinin kaynamayan tenceresinin derdini çözmeye çalışacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Bu ülkeyi siyasi taassuplara, hırslara, taleplere ve beklentilere kurban etmeyeceğiz. Bütün mücadelemiz milletimiz için olacak. 12 bin 500 liralık maaş reva görülen emeklinin kaynamayan tenceresinin derdini, yine onun hanesinde çözmeye çalışacağız” dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Amasya’ya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İl Başkanı İbrahim Mermer ve partilileri il başkanlığı binasında ziyaret etti. Dervişoğlu, burada yaptığı konuşmada, “Bir siyasi partinin genel başkanıyım. Bize nasip edilen her şeyin içinde de bir sır, hikmet ve emir arayarak o nasibin peşinde koşmaya gayret sarf ediyorum. Şimdi o nasibin peşinde koşmaya, beraberce yürümeye, saflarımızı sıkılaştırmaya ve kol kola yürümeye, gönül gönüle birleşmeye Amasya’ya geldik. Önemli adımların atılacağı yerdir Amasya. Bu attığımız adımın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Çok büyük sıkıntılar içerisinde çok büyük dertlerle karşı karşıyayız. Her alanda neredeyse büyük problemleri çözmekle mükellefiz. O problemlerin çözülmesi noktasında da vaziyet alacağız" dedi.