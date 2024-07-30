Amasya'da yolcu otobüsünün yayaya çarptığı kaza, güvenlik kamerasında

Kaza, dün akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Caddesi'nde meydana geldi. Ümit K. yönetimindeki 34 CHH 130 plakalı yolcu otobüsü, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Yadigar Öksüz'e çarptı. Öksüz, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özküz, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öksüz, ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma başlatıldı.

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