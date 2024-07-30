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        Amasya'da yolcu otobüsünün yayaya çarptığı kaza, güvenlik kamerasında

        AMASYA'da yolcu otobüsü, yaya geçidinden karşya geçmek isteyen Yadigar Öksüz'e (68) çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 09:26 Güncelleme: 30.07.2024 - 09:30
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        Amasya'da yolcu otobüsünün yayaya çarptığı kaza, güvenlik kamerasında
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        AMASYA'da yolcu otobüsü, yaya geçidinden karşya geçmek isteyen Yadigar Öksüz'e (68) çarptı. Öksüz ağır yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Caddesi'nde meydana geldi. Ümit K. yönetimindeki 34 CHH 130 plakalı yolcu otobüsü, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Yadigar Öksüz'e çarptı. Öksüz, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özküz, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öksüz, ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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