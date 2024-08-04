Elektrikli mini otomobil tünelde duvara çarpıp devrildi: 2 yaralı; o anlar kamerada

AMASYA’da, Ferhat Tüneli’nde elektrikli mini otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak duvara çarptı, ardından da devrildi. Kazada sürücü Fahriye Öztürk (59) ile araçta bulunan Fatma Gök (58) yaralanırken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Amasya Ferhat Tüneli’nde meydana geldi. Fahriye Öztürk yönetimindeki 05 ADT 291 plakalı elektrikli mini otomobil, tünelde seyir halinde iken sürücüsünün kontrolünden çıkıp önce yolun sağındaki bordür taşlarına ardında tünel duvarına çarpıp devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Fatma Gök yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılara, tünelden geçen araç sürücüleri yardıma koştu. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.