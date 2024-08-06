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        Minibüse çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza anı kamerada

        AMASYA'da kavşakta minibüse çarpan motosikletin sürücüsü Berna Zengin (25) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 18:22 Güncelleme: 06.08.2024 - 18:25
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        Minibüse çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza anı kamerada
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        AMASYA’da kavşakta minibüse çarpan motosikletin sürücüsü Berna Zengin (25) yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, bugün Talat Öncel Caddesi'nde meydana geldi. Talat Öncel Caddesi'nde seyir halinde olan Berna Zengin yönetimindeki 05 ADC 350 plakalı motosiklet, kavşaktan köprü istikametine geçmekte olan İbrahim Akkurt yönetimindeki 34 US 448 plakalı minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Zengin yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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