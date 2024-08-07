Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Veteriner teknikeri, kucağına düşen yavru serçeye şırıngayla su verdi

        AMASYA Belediyesi Hayvan Barınağı Veteriner Teknikeri Mehmet Akif Erdoğan, uçarken kucağına düşen yavru serçeye şırıngayla su içirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 17:44 Güncelleme: 07.08.2024 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Veteriner teknikeri, kucağına düşen yavru serçeye şırıngayla su verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AMASYA Belediyesi Hayvan Barınağı Veteriner Teknikeri Mehmet Akif Erdoğan, uçarken kucağına düşen yavru serçeye şırıngayla su içirdi.

        Amasya Belediyesi'ne ait hayvan barınağının bahçesinde oturan veteriner teknikeri Mehmet Akif Erdoğan'ın kucağına yavru serçe düştü. Erdoğan, kuşa şırıngayla su içirip, beslenmesine yardımcı oldu. Yavru serçenin bakımını da yapan Erdoğan, "Hayvan barınağında bakımlarını yaptığımız can dostlarımızın işlemleri bittikten sonra, bahçede bankta oturuyordum. O sırada uçmak isteyen yavru serçe bir anda kucağıma kondu. Ben de sıcaklardan bunaldığını fark ettiğim minik dostumuza şırıngayla su içirip, beslenmesine yardımcı oldum. Yavru serçemizi 1 gün misafir edip, gücünü topladıktan sonra tekrar doğal yaşamına salacağım" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kontrole gitti, 10 günde üç kalp ameliyatı olup can verdi: İş insanının ölümüne soruşturma
        Kontrole gitti, 10 günde üç kalp ameliyatı olup can verdi: İş insanının ölümüne soruşturma
        TÜRK-İŞ'ten zam talebi
        TÜRK-İŞ'ten zam talebi
        7 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        7 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı
        "Futbolu el birliğiyle ayağa kaldırmalıyız"
        "Futbolu el birliğiyle ayağa kaldırmalıyız"
        Türkiye, İsrail'e karşı soykırım davasında başvurusunu sundu
        Türkiye, İsrail'e karşı soykırım davasında başvurusunu sundu
        Hamas'ın yeni lideri Sinwar kimdir?
        Hamas'ın yeni lideri Sinwar kimdir?
        Karadenizli Temel'in talihi şekilli karpuzla değişti
        Karadenizli Temel'in talihi şekilli karpuzla değişti
        İzmir'de vahşet: Teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu
        İzmir'de vahşet: Teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu
        Dünyanın farklı ülkelerinden piramitler!
        Dünyanın farklı ülkelerinden piramitler!
        Eski nişanlı dehşeti: Genç Elif'in sol bacağı kesilecek
        Eski nişanlı dehşeti: Genç Elif'in sol bacağı kesilecek
        Mourinho'ya alışın
        Mourinho'ya alışın
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Ex'ten next oldu
        Ex'ten next oldu
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam

        Benzer Haberler

        Taşova'da yarı olimpik kapalı yüzme havuzu hizmete girdi
        Taşova'da yarı olimpik kapalı yüzme havuzu hizmete girdi
        Amasya'da veteriner teknikeri kucağına konan serçe yavrusuna sahip çıktı
        Amasya'da veteriner teknikeri kucağına konan serçe yavrusuna sahip çıktı
        Amasya'da 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen insan kemikleri bulundu
        Amasya'da 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen insan kemikleri bulundu
        Mahkeme sürecinin ardından Esençay 10 yıl sonra yeniden belde statüsü kazan...
        Mahkeme sürecinin ardından Esençay 10 yıl sonra yeniden belde statüsü kazan...
        Minibüse çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza anı kamerada
        Minibüse çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza anı kamerada
        THF Başkanı Kılıç, Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası'nı ziyaret etti
        THF Başkanı Kılıç, Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası'nı ziyaret etti