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        Temel kazısında ortaya çıkan Roma dönemine ait mezarlarda kemik parçaları bulundu

        AMASYA'da temel kazısında bulunan 2 bin yıllık Roma dönemine ait mezarlarda insan kemikleri bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 17:45 Güncelleme: 07.08.2024 - 17:50
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        Temel kazısında ortaya çıkan Roma dönemine ait mezarlarda kemik parçaları bulundu
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        AMASYA’da temel kazısında bulunan 2 bin yıllık Roma dönemine ait mezarlarda insan kemikleri bulundu.

        Hızırpaşa Mahallesi’nde bir inşaatın temel kazısında Roma dönemine ait biri aile mezarı olmak üzere 3 eski mezar bulundu. Mezarlarda tahribat oluşunca çalışmalar durduruldu. Bunun üzerine alana gelen Amasya Arkeoloji Müzesi ekipleri mezarlarda inceleme yaptı.

        Müze Müdürlüğü ekipleri, bölgede kazı çalışması başlattı. Ekipler, mezarlarda buldukları irili ufaklı 30’dan fazla kemik parçasını tek tek toplayıp muhafaza altına aldı. Roma dönemine ait mezarlarda çalışmalar devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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