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        Motosiklet ile bisiklet çarpıştı; kaza kamerada

        AMASYA'da motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 10:38 Güncelleme: 16.08.2024 - 10:40
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        Motosiklet ile bisiklet çarpıştı; kaza kamerada
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        AMASYA'da motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi, yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün sabah saatlerinde Hacılar Meydanı Mahallesi Olgun Caddesi’nde meydana geldi. Oğuz Y.'nin (17) kullandığı 05 ACP 238 plakalı motosiklet, yolun karşına geçmek isteyen Fatih Coşkun'un kullandığı bisikletle çarpıştı. Kazada 2 sürücü yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Coşkun'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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