Motosiklet ile bisiklet çarpıştı; kaza kamerada

Kaza, dün sabah saatlerinde Hacılar Meydanı Mahallesi Olgun Caddesi’nde meydana geldi. Oğuz Y.'nin (17) kullandığı 05 ACP 238 plakalı motosiklet, yolun karşına geçmek isteyen Fatih Coşkun'un kullandığı bisikletle çarpıştı. Kazada 2 sürücü yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Coşkun'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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