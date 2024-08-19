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        Otomobil direğe çarpıp, takla attı: 1'i çocuk, 4 yaralı

        AMASYA'nın Taşova ilçesinde sürücünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarpıp takla attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 10:43 Güncelleme: 19.08.2024 - 10:45
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        Otomobil direğe çarpıp, takla attı: 1'i çocuk, 4 yaralı
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        AMASYA'nın Taşova ilçesinde sürücünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarpıp takla attı. Kazada, 1’i çocuk, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Taşova ilçesi Vali Lekesiz Caddesi’nde meydana geldi. Burhan Taşcı’nın (46) kontrolünü yitirdiği 16 E 6413 plakalı otomobil, önce refüje ardından da aydınlatma direğine çarpıp, takla attı. Kazada, sürücü ile yanında bulunan eşi Kadriye Taşcı (41), kızı E.F.T. (3) ve Etkin Cürebal (46) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Taşova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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