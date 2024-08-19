Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Köpeğini kamyonetin arkasına bağlayıp, sürükledi

        AMASYA'da bir kişinin, köpeğini iple kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdüğü anlar, motosiklet sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 17:31 Güncelleme: 19.08.2024 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Köpeğini kamyonetin arkasına bağlayıp, sürükledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AMASYA’da bir kişinin, köpeğini iple kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdüğü anlar, motosiklet sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Suluova ilçesi Ayrancı köyünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi, iple 05 ACK 836 plakalı kamyonetinin arkasına bağladığı köpeği, kilometrelerce sürükledi. Olayı gören motosiklet sürücüsü Ü.B., yaşananları cep telefonunun kamerasıyla kaydedip, durdurduğu kamyonetin sürücüne tepki gösterdi. DHA’ya konuşan Ü.B., “Bir anda önümde bir kamyonetin arkasına iple bağlanarak götürülen köpeği gördüm. Sürücüyü durdurdum. Neden yaptığını sordum bana, 'davara gitmiyor’ cevabını verdi. Bu kişinin gerekli cezayı almasını istiyorum. Görüntülerde plaka açık seçik görünüyor, emniyetimiz gereğini yapacaktır" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail 16 bin 480 Filistinli çocuğu öldürdü
        İsrail 16 bin 480 Filistinli çocuğu öldürdü
        Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'yi bekliyor
        Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'yi bekliyor
        Dilan Polat cezaevinden çıktı
        Dilan Polat cezaevinden çıktı
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap
        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
        D-100'de zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        D-100'de zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        Fenerbahçe'den Fatih Özkan için 5 soru!
        Fenerbahçe'den Fatih Özkan için 5 soru!
        19 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        19 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Faiz indiriminin ayak sesleri
        Faiz indiriminin ayak sesleri
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Utanç görüntüleri!
        Utanç görüntüleri!
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Sedan modellerin fişini çekiyor
        Sedan modellerin fişini çekiyor
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?

        Benzer Haberler

        Amasya'da bağlandığı kamyonetin peşinde sürüklenen köpek cep telefonuyla ka...
        Amasya'da bağlandığı kamyonetin peşinde sürüklenen köpek cep telefonuyla ka...
        Amasya'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
        Amasya'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
        Amasya'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Amasya'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Amasya Belediyesine ait kafeterya hizmete açıldı
        Amasya Belediyesine ait kafeterya hizmete açıldı
        Otomobil direğe çarpıp, takla attı: 1'i çocuk, 4 yaralı
        Otomobil direğe çarpıp, takla attı: 1'i çocuk, 4 yaralı
        Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada...
        Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada...