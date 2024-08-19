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        TIR'a çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        AMASYA'da, seyir halinde olan TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf Uyanık (60), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 19:17 Güncelleme: 19.08.2024 - 19:20
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        TIR'a çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
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        AMASYA’da, seyir halinde olan TIR’a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf Uyanık (60), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 13.40 sıralarında Gümüşhacıköy-Merzifon yolunda meydana geldi. Gümüşhacıköy’den Merzifon istikametine seyir halinde olan Yusuf Uyanık yönetimindeki 05 AV 485 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamete seyir halinde olan V 372 LG plakalı TIR’a arkadan çarptı. İhbarla olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrollerde hafif ticari araç sürücüsü Yusuf Uyanık’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Uyanık'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırılırken, soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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