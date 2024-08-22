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        Devrilen traktörün altında kalarak öldü

        AMASYA'da devrilen traktörünün altında kalan Ali Cevat Köylüoğlu (70), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 13:34 Güncelleme: 22.08.2024 - 13:40
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        Devrilen traktörün altında kalarak öldü
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        AMASYA'da devrilen traktörünün altında kalan Ali Cevat Köylüoğlu (70), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Saz köyünde meydana geldi. Kent merkezinden köyüne dönen Ali Cevat Köylüoğlu'nun kullandığı traktör, kontrolden çıkarak 10 metre yükseklikten araziye yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde traktörün altında kalan Köylüoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ali Cevat Köylüoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

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