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        Amasya'da atık su arıtma tesisi inşaatında toprak kayması; 1 ölü

        AMASYA'nın Suluova ilçesinde atık su arıtma tesisi inşaatında yapılan kazı çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu Mustafa Yanar (53), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 18:24 Güncelleme: 22.08.2024 - 18:30
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        Amasya'da atık su arıtma tesisi inşaatında toprak kayması; 1 ölü
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        AMASYA’nın Suluova ilçesinde atık su arıtma tesisi inşaatında yapılan kazı çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu Mustafa Yanar (53), hayatını kaybetti.

        Olay saat 15.00 sıralarında Suluova ilçesi Eymir Mahallesi Suluova Belediye Mezbahanesi karşısında meydana geldi. Yapımı devam edilen atık su arıtma tesisi inşaatında çalışma sırasında toprak kayması yaşandı. Kayma sonrası inşaat işçisi Mustafa Yanar, üzerine devrilen toprak yığını altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla toprak altından çıkarılan Mustafa Yanar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yanar, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Yanar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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