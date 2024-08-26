Özbekistan Havayolları uçağı 'kabin basıncı' düşünce Merzifon'a zorunlu indi

Semerkant’a gitmek üzere İstanbul’dan havalanan Özbekistan Havayolları'na ait Airbus A320-214 tipi yolcu uçağı, kabin basıncının düşmesi sonucu Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. 149 yolcu 3 mürettebatı ile piste teker koyan uçak, inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirdi.

İSTANBUL- Semerkantseferini yapmakta olan Özbekistan Havayolları'na ait Airbus A320-214 tipi uçak, kabin basıncının düşmesi sonucu Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.