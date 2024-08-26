Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Özbekistan Havayolları uçağı 'kabin basıncı' düşünce Merzifon'a zorunlu indi

         İSTANBUL- Semerkantseferini yapmakta olan Özbekistan Havayolları'na ait Airbus A320-214 tipi uçak, kabin basıncının düşmesi sonucu Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 21:10 Güncelleme: 26.08.2024 - 21:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özbekistan Havayolları uçağı 'kabin basıncı' düşünce Merzifon'a zorunlu indi
        ABONE OL
        ABONE OL

         İSTANBUL- Semerkantseferini yapmakta olan Özbekistan Havayolları'na ait Airbus A320-214 tipi uçak, kabin basıncının düşmesi sonucu Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

        Semerkant’a gitmek üzere İstanbul’dan havalanan Özbekistan Havayolları'na ait Airbus A320-214 tipi yolcu uçağı, kabin basıncının düşmesi sonucu Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. 149 yolcu 3 mürettebatı ile piste teker koyan uçak, inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirdi.

        Yolcuların, sorunun giderilmesinin ardından aynı uçakla Semerkant'a gönderilmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İyilik yaptı, canından oldu
        İyilik yaptı, canından oldu
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Kuyudaki arkadaşını kurtarmak istedi! 2 ölü
        Kuyudaki arkadaşını kurtarmak istedi! 2 ölü
        Filistin'den BRICS adımı
        Filistin'den BRICS adımı
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Gürültü kavgası can aldı!
        Gürültü kavgası can aldı!
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması
        26 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        26 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı
        Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        "Hayatımdan çıkardım"
        "Hayatımdan çıkardım"
        Ferdi yerine Wijndal!
        Ferdi yerine Wijndal!
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy

        Benzer Haberler

        İstanbul'dan Özbekistan'a giden yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle Amasya'...
        İstanbul'dan Özbekistan'a giden yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle Amasya'...
        Amasya'da bitkin halde bulunan leylek yavrusu tedavi altına alındı
        Amasya'da bitkin halde bulunan leylek yavrusu tedavi altına alındı
        Suluova'da "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" eğitimi düzenlendi
        Suluova'da "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" eğitimi düzenlendi
        Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Emiralioğlu'ndan Amasya'ya ziyaret
        Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Emiralioğlu'ndan Amasya'ya ziyaret
        Amasya'da Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Amasya'da Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Milli halterci Zehranur Aslan, yeni başarılara odaklandı
        Milli halterci Zehranur Aslan, yeni başarılara odaklandı