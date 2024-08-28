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        Torpilden çıkan yangında, metruk ev yandı

        AMASYA'da çocukların attığı torpil nedeniyle çıkan yangında, tek katlı metruk ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 11:57 Güncelleme: 28.08.2024 - 12:00
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        Torpilden çıkan yangında, metruk ev yandı
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        AMASYA'da çocukların attığı torpil nedeniyle çıkan yangında, tek katlı metruk ev kullanılamaz hale geldi.

        Gökmedrese Mahallesi'ndeki tek katlı metruk evde, saat 01.00 sıralarında iddiaya göre çocukların attığı torpil nedeniyle yangın çıktı. Mahalleli, durumu itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Metruk ev kullanılamaz hale gelirken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Mahallede oturan Önder Baş, "Evde oturuyorduk, bir anda koku geldi. Dışarı baktığımızda evin içinden alevleri gördük. Hemen itfaiyeyi aradım. Sadece alevleri gördüm ama söylenilenlere göre torpil atılmış" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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