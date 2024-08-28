Amasya'da TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, saat 21.00 sıralarında Doğantepe mevkisinde meydana geldi. Mehmet Aksu yönetimindeki 06 EU 4393 plakalı TIR, Dursun Özmen yönetimindeki 05 FF 309 yönetimindeki otomobille çarpıştı. İhbarla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Özmen’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Özmen’in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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