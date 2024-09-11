Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ile oğlu yaralandı

İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü ve oğlu, itfaiyenin çalışmasıyla çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yücel Karaipek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AMASYA’da, kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Ahmet Karaipek (57) ve oğlu Yücel Karaipek (23) yaralandı. Yücel Karaipek’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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