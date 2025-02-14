81 ilde 16 bin kişiyi dolandıran şebeke çökertildi

AMASYA merkezli dolandırıcılık operasyonunda 16 bin 398 kişiden 10 milyon 334 bin 993 lira toplayan şebeke, Diyarbakır ve Mersin'de düzenlenen operasyonla çökertildi. Şebekenin sosyal medyada çocukların fotoğraflarını paylaşıp, duygu sömürüsü yaparak para topladığı belirlendi.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada özellikle çocukların, yardıma muhtaç kişilerin fotoğraf ve görüntülerini paylaşıp duygu sömürüsü yaparak yardım topladıkları iddiasıyla para talep eden sosyal medya hesaplarını takibe aldı. Yapılan incelemede Amasya’da 40, 81 ilde toplam 16 bin 398 kişiden yardım adı altında 10 milyon 334 bin 993 lira para toplandığı tespit edildi. İncelemelerde paraların yardım amacıyla kullanılmadığı, oyun, bahis, sosyal medya reklamı, fatura ödemesi ve altın alımlarında kullanıldığı belirlendi.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 12 Şubat’ta Diyarbakır ve Mersin’de 8 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yakalanıp Amasya'ya getirilen şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden C.A., N.A., H.S., C.S., B.S., M.S. ve H.S. tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.