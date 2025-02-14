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        81 ilde 16 bin kişiyi dolandıran şebeke çökertildi (2)

        'İYİNİYETİMİZİN KURBANI OLDUK'Mağdurlardan evli ve 3 çocuk babası Murat Saraç (36), yaşadıklarını anlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 13:49 Güncelleme: 14.02.2025 - 13:51
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        81 ilde 16 bin kişiyi dolandıran şebeke çökertildi (2)
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        'İYİNİYETİMİZİN KURBANI OLDUK'

        Mağdurlardan evli ve 3 çocuk babası Murat Saraç (36), yaşadıklarını anlattı. Sosyal medyada bir paylaşıma denk geldiğini, o paylaşımdaki vatandaşa üzüldüğünü ifade eden Saraç, "Biz de bir yaraya merhem olacağımızı düşünerek kendi çapımızca bir bağışta bulunduk. Meğer bu bağışların da yerine ulaşmadığını gördük. Bu yardımlar bizim niyetimizin halis olduğu şekilde yerine ulaştırmak yerine iyi niyeti suiistimal etmek isteyen vatandaşlar tarafından dolandırılmışız. Siber Suçlar Şube Müdürlüğü arayıp, bize bilgi verene kadar bu durumun farkında değildik. Tamamen iyi niyetimizin kurbanı olduk. Bize bu işlemi yapanlardan şikayetçi olduk, kendilerinin de gereken cezayı alacaklarına inanıyorum. Şunu söylemek isterim ki sonuçta orada gördüğümüz insanların yerinde, bir gün bizde olabiliriz düşüncesiyle yardımda bulunduk. İyi niyetimizin kurbanı olduk" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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