Amasya'nın 2 ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

AMASYA'nınGümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kar yağışı nedeniyle Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerimizde sadece taşımalı eğitim sisteminden faydalanan öğrencilerimiz için eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi.