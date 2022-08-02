Merzifon Cumhuriyet Başsavcısı Soylu göreve başladı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesine atanan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Soylu, görevine başladı.

Hakimler ve Savcılar Kararnamesi ile Merzifon Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Kurgan, Bursa Cumhuriyet Savcısı olarak atanırken, Kars'ın Selim ilçesi Cumhuriyet Savcısı Ali Soylu da Merzifon Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirildi.

Soylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı olarak ilçede adaletin tecelli etmesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını, görevi süresince "Adalet Mülkün Temelidir" doğrultusunda en iyi şekilde hizmet verme gayretinde olacaklarını söyledi.

Kanun çerçevesinde tüm vatandaşlara yardımcı olacağını ifade eden Soylu, “Görevimizin gereğini yapmak için bütün mesai arkadaşlarımla birlikte yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Jeopolitik konumu itibarıyla çok önemli bir noktada yer alan, tarihiyle, kültürüyle önemli ilçeler arasında yer alan Merzifon'a ve halkına hizmet etmek benim için büyük bir gururdur. Adalet anlamında halkın gönlüne hitap etmeye çalışacağız. İlçede huzurun ve adaletin en güzel şekilde işlemesi için ben ve tüm meslektaşlarım elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Soylu, daha önce Rize Cumhuriyet Savcılığı görevinde bulunmuştu.

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