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Merzifon'da açtığı kahvehane tespih meraklılarının yeni buluşma noktası oldu

AA

Merzifon'da açtığı kahvehane tespih meraklılarının yeni buluşma noktası oldu

AMASYA (AA) - HÜLYA TURAN - Amasya'nın Merzifon ilçesinde, çeşitli illerden gelenlerin tespihleri için tezgah açtığı kahvehane büyük ilgi gösteriyor.

Eski Ekin Pazarı Sokak'ta yer alan bir kahvehanede salı ve cuma günleri tezgah açan tespih satıcıları, oltu taşından kehribara, Osmanlı dönemine ait tespihlerden farklı çeşitlere kadar çok sayıda ürünü sergiliyor.

Tespihin yanı sıra antika saat satıcılarının da buluşma noktası haline gelen kahvehanede tespih tanelerinin sesleri birbirine karışıyor.

Amasya, Samsun, Çorum, Ankara, Kırıkkale, Adıyaman, Erzurum, Elazığ, Erzincan, Kars gibi illerden gelen tespih meraklıları, yanlarında getirdikleri ürünlerini özenle masalarda sergiliyor.

Türkiye'nin pek çok ilinden tespih meraklısını bir araya getiren ise kahvehane sahibi Mahir Sinan Pervane.

Pervane, tespih satıcılarından herhangi bir para talep etmiyor. Kahvehanede kurulan pazarda kimi tespihlerini satıyor kimi de koleksiyonuna yeni bir tespih ekliyor.

Kahvehane sahibi Pervane, AA muhabirine, kahvehanesini 5 aydır tespih tutkunlarının kullanımına açtığını söyledi.

İlginin çok iyi olduğunu dile getiren Pervane, kahvehanesinin tespih meraklılarının ve koleksiyoncuların uğrak yeri olması için çaba sarf ettiğini belirtti.

Yaklaşık 15 kişinin kahvehanede tezgah açtığını, duyuldukça aralarına yeni kişilerin katıldığını dile getiren Pervane, "Tespih hobim vardı. Bu işle uğraşan arkadaşlarımızla görüştük ve güzel bir mekanımızın olduğunu söyledik. Onlar da bizi kırmadılar ve burada güzel bir pazar açtık. Hem alışveriş hem hobi anlamında güzel bir işe vesile olduk. Pazarımızı devam ettireceğiz. Tespihin yanı sıra saat, bıçak, yüzük gibi dikkat çekici antika ürünler de satılıyor. Merakı olmayan bir vatandaş bile pazara gelip alışveriş yapıyor." diye konuştu.

- "Pazarda 50 liraya da 100 bin liraya da tespih var"

Emekli olduktan sonra tespihe olan merakının arttığını ifade eden Mesut Artantaş ise koleksiyoncular tarafından getirilen tespihlerin kullanılan malzemenin değerine göre 50 lira ile 100 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıldığını anlattı.

Tespihin bir kültür olduğunu ifade eden Artantaş, şöyle devam etti:

"Toplumumuzda 7'den 70'e herkes tespih kullanmasa bile taşır. Ülkemizde bu sektör önü alınamayacak şekilde büyümüştür. Benim kendi koleksiyonumda 100 parça ürünüm var. Satmaya kıyamadığım, cebimde gezdirdiğim, evimde sakladığım tespihlerim var. Pazarda 50 liraya da tespih var, 100 bin liraya da tespih var. Memur olduğum için Türkiye'nin birçok şehrini gördüm. Emekli olduktan sonra değişik illerde bu tarz pazarlara katıldım. Burada da bu kültürün yaşatılması, daha çok tespih meraklısının gelmesi için çaba sarf ediyoruz."

Almanya'da çalışıp emekli olduktan sonra yurda döndüğünü aktaran 80 yaşındaki Tuncer Altunkaynak da pazarda her bütçeye göre ürün olduğunu, buradan bazen ürün aldığını, kimi zaman da elinde olanları sattığını kaydetti.


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