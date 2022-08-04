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Amasya'da Yeşilırmak Nehri Temizleme, Islah ve Rekreasyon Projesi başladı

AA

Amasya'da Yeşilırmak Nehri Temizleme, Islah ve Rekreasyon Projesi başladı

AMASYA (AA) - Amasya'da Yeşilırmak Nehri’nin temizlenerek cazibe merkezi haline gelmesi için hazırlanan "Yeşilırmak Nehri Temizleme, Islah ve Rekreasyon Projesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Saraydüzü Kışla Binası önünde gerçekleştirilen açılış töreninde, Vali Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve protokol üyeleri yer aldı.

Vali Masatlı, proje ile Yeşilırmak Nehri ve kollarında oluşan kirlilik ile nedenlerini önlemek, bölgede erozyonu engelleyici çalışmalar yapmak, ırmağın akış rejimini düzenlemek ve çevresiyle birlikte Yeşilırmak'ı cazibe merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Projenin, Amasya Valiliği ve Amasya Belediyesinin ortak çalışmasıyla tamamlanacağını aktaran Masatlı, şunları kaydetti:

"Yeşilırmak Nehri, Sivas ili sınırlarından doğarak Samsun ili Çarşamba ilçesinden Karadeniz'e ulaşan nehirlerimizden birisidir. Yeşilırmak nehri güzergahının yaklaşık olarak 150 kilometresi Amasya ilimiz sınırlarından geçmekte ve il yerleşim merkezini de yaklaşık 7,5 kilometre boyunca ortadan ikiye bölmektedir. Amasya-Taşova kara yolu köprüsünden başlayarak membaya doğru Şirin Köprüsü'ne kadar kılavuz kanallı yatak düzenlemesi olarak proje çalışması yapılmıştır. Kunç Köprü ile İstasyon Köprü arasında kalan bölüm ise sit alanı olduğundan proje dışında tutulmuştur."

AK Parti Amasya Milletvekili Karahocagil ise çalışmalardan sonra Yeşilırmak'ın yerleşim alanlarına zarar vermesinin söz konusu olmadığı gibi, vatandaşların kültürel ve sosyal faaliyetlerle beraber tabiattan daha güzel faydalanma şansı yakalayacağını söyledi.

Belediye Başkanı Sarı, Yeşilırmak'ın geçtiği yerlere hayat katan ve güzelleştiren önemli bir su kaynağı olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu projede hem temizleme hem de değişim hareketi var. Değişimden kastımız ırmağımızın yan kısımlarına rekreasyon alanı yapıyoruz ve yükselti ekleyerek ırmağın yapısını bozmadan kanal içine alıyoruz. Oturma ve yürüyüş alanları ile dört dörtlük bir projeye imza attığımız düşüncesi içindeyim. Türkiye'deki en uzun ırmak ıslahı konusunda en yeni, en güzel ve paylaşımcı bir proje olarak da sadece Amasya'mızın Yeşilırmak Projesi vardır, bunun da ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. Bu günün tarihi, Amasya için bir milattır."

Konuşmalarının ardından DSİ 73. Şube Müdürü Turgut Yorulmaz, çalışmalarına başlanan proje hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Törenin ardından, DSİ'ye ait iş makineleri Yeşilırmak'a inerek, temizleme çalışmasına başladı.



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