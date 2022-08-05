Merzifon’da kentsel arama kurtarma aracı hizmete girdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merzifon’da kentsel arama kurtarma aracı hizmete girdi

AA

Merzifon’da kentsel arama kurtarma aracı hizmete girdi

AMASYA (AA) - Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, doğal afetlerde daha hızlı ve etkili bir şekilde müdahale yapmak için tam donanımlı kentsel arama kurtarma aracı ile su altı ve üstü arama kurtarma botunu filosuna kazandırdı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tanıtım programında konuşan Belediye Başkanı Alp Kargı, yeni araçların donanımları sayesinde, yaşanacak olaylarda ve doğal afetlerde son derece faydalı olacağını söyledi.

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürü Yetkin Aydıner ise, sel ve taşkınlara müdahale etmek için bu donanımda araçların bölgede sadece Merzifon’da olduğunu ve araçları özel olarak kendilerinin dizayn ettirdiklerini anlattı.

Geçtiğimiz yıl Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketindeki arama kurtarma çalışmalarında görev aldıkları sırada eksiklikleri tespit ettiklerini dile getiren Aydıner, şunları söyledi:

“Aracımızın Türkiye’de başka bir örneği yok. Geçtiğimiz yıl Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde görev aldık. Mesleki açıdan sahada gördüğümüz eksikleri gidermek için bu araçları tasarladık. Doğal afetlerde, büyük yangınlarda personelimizin konaklayabileceği ve araç içerisinde arama kurtarma malzemelerinin tamamını olay yerine götürebileceğimiz bir araç tasarladık. Aracımızın üzerinde 2 güneş paneli var. Kendi enerjisini kendisi üretebiliyor. Afet anında, insan gücüyle yapılacak işlerin çok daha rahat şekilde tamamlanmasına imkan verecek ekipmanlara sahibiz. Afetlerin yaşanmaması en büyük arzumuz ama hazır da olmak zorundayız. İlçemizde, bölgemizde ve ülkemizde yaşanabilecek her türlü felakette gerek personel gerekse ekipman olarak hazırız.”

Aydıner, yaklaşık 2 ay önce de deprem, sel, yangın gibi felaketlerde kullanılmak üzere mobil tuvalet aracını da filolarına eklediklerini kaydetti.

-Tam donanımlı kentsel arama kurtarma aracı

İçerisinde 4 yatak, banyo, tuvalet, elbise dolabı, televizyon, buzdolabı, mini mutfak ve ekipman bulunan kentsel arama kurtarma aracının eklentisinde de su altı ve su üstü arama kurtarma botu yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Motivasyon tırı devlet korumasındaki çocuklar için Amasya'da
YEREL HABERLER Motivasyon tırı devlet korumasındaki çocuklar için ...
Merzifon Kaymakamı Güldoğan’ın köy ziyaretleri devam ediyor
YEREL HABERLER Merzifon Kaymakamı Güldoğan’ın köy ziyaretleri devam ...
Suluova'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Suluova'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
Amasya'da Yeşilırmak Nehri Temizleme, Islah ve Rekreasyon Projesi başladı
YEREL HABERLER Amasya'da Yeşilırmak Nehri Temizleme, Islah ve ...
Uzman Çavuş, park halindeki otomobilde ölü bulundu
YEREL HABERLER Uzman Çavuş, park halindeki otomobilde ölü bulundu
Amasya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Amasya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi ...
Merzifon'da açtığı kahvehane tespih meraklılarının yeni buluşma noktası oldu
YEREL HABERLER Merzifon'da açtığı kahvehane tespih meraklılarının ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.