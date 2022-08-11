"Amasya Keşkeği" coğrafi işaretle tescillendi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AMASYA (AA) - Amasya’nın yöresel lezzetlerinden,"Amasya Keşkeği", Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Amasya Valiliği, Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği (YHKB) ile Amasya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği girişimleriyle coğrafi işaret tescili yapılan "Amasya Keşkeği"nin tanıtımı amacıyla kentteki bir otelde program düzenlendi.

Vali Mustafa Masatlı, burada yaptığı konuşmada, Amasya'ya özgü bir lezzet olan "Amasya Keşkeği"nin coğrafi işaret tanıtımını yapmanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

Kadim bir kültüre sahip Amasya'da tarihin pek çok dokusunu her yanı ve yönüyle görmenin mümkün olduğunu dile getiren Masatlı, şöyle devam etti:

"Çok şükür, "Amasya Keşkeği"ni Amasya’mızın 13. coğrafi işaretli ürünü olarak tescillemiş olduk. Bu sayede 4 olan coğrafi işaret tescil sayımız 13’e çıkmıştır. Bizler sahip olduğumuz 13 coğrafi işaret tesciliyle yetinmiyoruz. Şu an itibarıyla devam eden 20 tane daha coğrafi işaret çalışmamız bulunmaktadır. Bunların tamamında başarılı olacağımızı düşünüyorum. Bu sürecin nihayete ermesiyle birlikte diğer 20 adet coğrafi işaretimizi de tescil ettirerek, coğrafi işaret sayımızı 33’e çıkaracağız."

Konuşmaların ardından coğrafi işareti alınan, "Amasya Keşkeği"nin yapımına ilişkin sunum gerçekleştirildi. Daha sonra Vali Masatlı ve katılımcılar, yemeğin tadına baktı.

Programa, Amasya Milletvekili Levent Karahocagil, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile protokol üyeleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.