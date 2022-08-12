Amasya Merzifon Havalimanı temmuz ayında 8 bin 893 yolcu ağırladı

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AMASYA (AA) - Amasya Merzifon Havalimanı, temmuz ayında 8 bin 893 yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, iç hatlarda 7 bin 649, dış hatlarda ise bin 244 olmak üzere toplam 8 bin 893 yolcu seyahat etmek için Amasya Merzifon Havalimanını kullandı.

İç hatlarda 84, dış hatlarda ise 14 olmak üzere 98 uçak trafiği gerçekleşen havalimanında taşınan yük ise 101 tona ulaştı.

Yılın ilk 7 ayına da ise, Amasya Merzifon Havalimanından 52 bin 634 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen uçak trafiği 494, taşınan yük ise 550 ton olarak gerçekleşti.

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