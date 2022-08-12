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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya'da vatandaşlara aşure dağıtıldı

AA

Amasya'da vatandaşlara aşure dağıtıldı

AMASYA (AA) - Amasya Valiliği tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Sultan Beyazıt Camisi'nde düzenlenen programda, Vali Mustafa Masatlı, Ak Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil ve protokol üyeleri, vatandaşlara aşure ikram etti.

Burada konuşan Vali Masatlı, muharrem ayının İslam dini için kutsal bir yeri olduğunu ifade etti.

Geçmişte yaşanan üzüntü verici olaylardan herkesin ibret alması ve geleceğini ona göre şekillendirmesi gerektiğini dile getiren Masatlı, şunları kaydetti:

"Aşure Günü, İslam tarihinde büyük önem taşımaktadır. Bugünün en acı tarafı ise Peygamber Efendimizin (SAV) torunu Hazreti Hüseyin Efendimizin Kerbela’da şehadete yürümesidir. Bizlere düşen görev; birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi bozmadan birbirimize sımsıkı sarılarak tüm düşmanlarımıza inat, bu güzel coğrafyada ilelebet kardeşçe yaşamaktır. Bu düşüncelerle Muharrem Ayımızı ve Aşure Günümüzü bir kez daha tebrik ediyor, bu mübarek iklimin Amasya’mıza, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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