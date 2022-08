Taşova'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

AMASYA (AA) - Türk Kızılay Taşova Temsilciliği ile Samsun Kızılay Kan Merkezi tarafından, kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Taşova Temsilcisi Ömer Sayar, Merkez Çarşı Camisi önüne konuşlandırılan kan bağışı otobüsünde 2 gün boyunca bağışların alındığını söyledi.

Her bir kan bağışının bir can kurtardığını ifade eden Sayar, "Kan bağışı yapmak için kısa bir zamanımız gidebilir ancak bu zamanın karşılığında bir insanın hayatını kurtarabiliriz. Her yıl binlerce vatandaşımız ya bir trafik kazasında ya da bir hastalık sonucunda kana ulaşamadığı için hayatını kaybetme riski ile karşı karşıya kalmaktadır. Kan vermek insani bir görevdir. Ayrıca kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Kendini sağlıklı hisseden herkesin kan bağışında bulunması bir görev ve bir zorunluluktur çünkü verilecek kan bir hayat kurtaracaktır." dedi.

