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Amasyalı kadınlar ürettikleri kimonoları Japonya'ya satmak istiyor

AA

Amasyalı kadınlar ürettikleri kimonoları Japonya'ya satmak istiyor

AMASYA (AA) - CİHAN OKUR - Amasya Halk Eğitim Merkezinde, Japonların geleneksel kıyafeti kimonodan esinlenilerek dikilen kıyafetler, altı ülkeye ihraç edildi.

Merkezde, usta öğretici Şaziye Arslan ve kursiyer Seval Özal Arslan, internette gördükleri ve Japonya'da düğün, yaş günleri ve çay törenleri gibi özel günlerde giyilen kimonoya benzer kıyafetler üretmeye karar verdi.

Halk Eğitim Merkezinin Şehit Aziz Sağlam İmam Hatip Ortaokulunda açtığı kimono kursu ile 20 kursiyerce üretilmeye başlanan kimono modelleri Filistin, İsrail, Fransa, KKTC, Hollanda ve Almanya'ya internet üzerinden satıldı.

Şimdiye kadar 3 bine yakın kıyafet üreten kursiyer, sattıkları ürünlerle aile bütçesine katkı sağlıyor.

Usta öğretici Şaziye Arslan, AA muhabirine, tesettüre uygun olarak kimono modelleri ürettiklerini söyledi.

Önce yurt içinde talepler aldıklarını, birçok kente sosyal medya üzerinden satışlar gerçekleştirdiklerini anlatan Arslan, "Daha sonra baktık gerçekten ilerliyor ve yurt dışına bunu özellikle Avrupa’ya Almanya, Hollanda, Fransa'ya satışlarımız başladı. Kıbrıs, daha sonra Ortadoğu'ya açıldık. Filistin, İsrail... Şu anki hayalimiz Japonya'ya ürettiğimiz kimonoları tanıtmak." dedi.

Kursiyerlerden Seval Özal Arslan da boş vaktini değerlendirmek için kursa katıldığını ve şimdi aile ekonomisine katkı sağladığını belirterek "Kursta kimono, tunik, elbise dikmeye başladım. Çevreme yakın ailelere, sonra internetten satış yaptım. Sürekli talep oldu, bu taleple birlikte yetişememeye başladım. Yurt dışından siparişlerimiz var. Çok iyi yerlere geleceğimize inanıyorum." diye konuştu.

- "Kimonoyu Japonya'ya satacağız"

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, kimono kursunun hem öğrenme hem istihdama yönelik olduğunu söyledi.

Kursiyerleri başarılarından dolayı tebrik eden Türkmen şunları kaydetti:

"Amasya'da kursiyerlerimiz tarafından Japon kimonosunun üretildiğini, Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye Almanya, Fransa, Hollanda dahil olmak üzere, KKTC, İsrail ve Filistin’e satıldığını duymak, bu öğrenme alanının bu şekilde aktif kullanıldığını görmek ve aile bütçelerine de katkıyı görmek bizim adımıza umut verici, gurur verici. Benzer çalışmaları sürekli desteklemeye gayret edeceğiz. Umuyoruz satış yapılan ülkelerin sayısı artacak ve kimonoyu Japonya'ya da satacağız."


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