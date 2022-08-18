AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Tokat'ta konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Tokat'ta konuştu:

AA

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Tokat'ta konuştu:

TOKAT (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Hiçbir meseleyi ötelemeden, hiçbir sorunu gözünüzde büyütmeden, sorunların farkında olarak, bunları nasıl çözeceğimizi bilerek ama hepsinden önemlisi demokrasinin hakemi ve hakimi olan milletten başka hiçbir gücün önünde eğilmeksizin yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Kurtulmuş, Tokat Belediyesi tarafından yaptırılan Şehir Parkı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin doğu ile batı arasındaki stratejik öneminin, dünyanın en önemli mücadele alanlarının tam ortasında bulunmasının, dünyanın bütün zenginliklerinin hemen yanı başımızda yer almasının ve lokasyon olarak Asya'ya, Avrupa'ya ve Afrika'ya ulaşılabilecek en rahat noktada olmasının Türkiye'nin önemini artırdığını söyledi.

Türkiye'nin bu öneminin aynı zamanda riski de artırdığını anlatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birçoğu Türkiye'nin bu coğrafyada güçlü bir ülke olarak durmasını istemiyor. Başımıza bela edilen terör örgütlerinin, başımıza bela edilen uluslararası sorunların ortaya çıkmasının temel nedeni Türkiye'nin sağlam ve güçlü şekilde yoluna gitmesini istememelerinden kaynaklanıyor. Onun için biz bu coğrafyada başımız dik duracaksak bir tane yolumuz vardır. Güçlü bir Türkiye olarak ayaklarımız yere sağlam basacak. Ekonomisiyle siyasetiyle, uluslararası ilişkileriyle, halkla bütünleşmesiyle, demokrasisiyle, devlet ve millet kaynaşmasıyla güçlü bir Türkiye olmaktan başka şansımız yoktur. Eğer hedefiniz yoksa, güçlü bir Türkiye olma gibi bir hedef içinde değilseniz, zaten hizmet yapmakta mümkün değildir."

Türkiye'nin güçlü bir Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlediğini dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 20 yıldır Tayyip Erdoğan öncülüğünde yakalamış olduğu en önemli gelişmelerden birisi budur. Hiçbir meseleyi ötelemeden, hiçbir sorunu gözünüzde büyütmeden, sorunların farkında olarak, bunları nasıl çözeceğimizi bilerek ama hepsinden önemlisi demokrasinin hakemi ve hakimi olan milletten başka hiçbir gücün önünde eğilmeksizin yolumuza devam edeceğiz. Bir olacağız, güçlü olacağız. Yeniden, büyük ve güçlü Türkiye ideali altında kenetleneceğiz. Türkiye'nin meselelerini bizden başka çözecek, birlikte çözeceğimiz hiçbir unsurun olmadığına inanacağız. Milletin duasıyla Allah'ın rızasını kazanmak için canla başla çalışacağız. Bütün bu hizmetlerle birlikte 2023'te yine Tokat, Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçerek, AK Parti'yi de açık ara birinci parti yaparak yoluna devam edecek."

Açılış törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Amasya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Amasyalı kadınlar ürettikleri kimonoları Japonya'ya satmak istiyor
YEREL HABERLER Amasyalı kadınlar ürettikleri kimonoları Japonya'ya ...
Amasya Valisi Masatlı, Hamamözü'nde muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Amasya Valisi Masatlı, Hamamözü'nde muhtarlarla bir ...
Marmara Depremi'nde şehit olan polis memuru mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Marmara Depremi'nde şehit olan polis memuru mezarı ...
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Amasya’da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Amasya’da ...
Amasya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Amasya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı ...
Amasya'da yol ortasında kalan kaplumbağayı polisler kurtardı
YEREL HABERLER Amasya'da yol ortasında kalan kaplumbağayı polisler ...
Taşova'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
YEREL HABERLER Taşova'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
Merzifon'da bir okulun çatısında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Merzifon'da bir okulun çatısında çıkan yangın ...
Komiser, araçları durdurup, kara yoluna çıkan kaplumbağayı kurtardı
YEREL HABERLER Komiser, araçları durdurup, kara yoluna çıkan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.