Amasya'da motosiklet hırsızlığıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alaaddin Şeker'in Cumara Mahallesi'ndeki evinin önünden motosikletinin çalındığı ihbarı üzerine Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri çalışma başlattı.

Polisin 240 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü izleyerek yaptığı incelemenin ardından H.Y. (34), M.D. (22) ve S.D'nin (37) olaya karıştığı belirlendi.

İlçe merkezinde yakalanan H.Y. ve M.D'nin ifadesi doğrultusunda Bademli köyünde saman balyaları arasında bulunan çalıntı motosiklet, incelemenin ardından Şeker'e teslim edildi.

Emniyetteki incelemenin ardından adliyeye sevk edilen H.Y. ve M.D, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. S.D'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.





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