Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 20 kişi yaralandı

Siğile iyi gelen şeyler ve doğal yöntemler

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AMASYA (AA) - Amasya’da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı.

Tarım işçilerinin taşındığı 63 AAR 575 plakalı Ahmet Şimşek idaresindeki minibüs ile karşı yönden gelen Recep Sinan Aşık'ın kullandığı 05 AAR 080 plakalı otomobil, Amasya-Çorum kara yolu Kayabaşı köyü mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ve minibüsteki tarım işçilerinin de arasında bulunduğu 20 kişi yaralandı.

Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.