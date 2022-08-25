OKA'dan Amasya'da 5 projeye destek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AMASYA (AA) - Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2022 Yılı SOGEP ve Fizibilite Desteği Programına Amasya'dan başvurarak kabul edilen toplam 9 milyon 144 bin lira bütçeli 5 projenin sözleşme imza töreni yapıldı.

Amasya Valiliğinde düzenlenen törende konuşan Vali Mustafa Masatlı, OKA'nın bölge ve Amasya için birçok projenin hayata geçirilmesi hususunda kurulduğu günden bu yana en önemli destekçi kurumlardan biri olduğunu söyledi.

Projeler hakkında bilgi veren Masatlı, "Uygulayacağımız projelerin ortak noktası, ülkemizin en önemli gücü olan genç nüfusunun iş gücüne kazandırılması, becerilerine uygun işlerde istihdam edilmesi ve üretim süreçlerine aktif katılımını sağlamaktır. İmzalayacağımız projeler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde hayata geçirilen 2021-2023 Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı'na da önemli katkı sunacaktır." dedi.

İmza törenine Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.