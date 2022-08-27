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KOSGEB desteğiyle "hamur işi" yapan girişimci, 6 kişiyi de istihdam ediyor

AA

KOSGEB desteğiyle "hamur işi" yapan girişimci, 6 kişiyi de istihdam ediyor

AMASYA (AA) - HÜLYA TURAN - Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan Zübeyde Dan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle açtığı iş yerinde 6 kişiye de çalışma imkanı sağlıyor.

Uşak'ta ikamet eden evli ve 2 çocuk annesi Dan (48), aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla evinde mantı, börek ve kurabiye gibi ürünler yapmaya başladı. Yaptığı hamur işleri beğenilince girişimcilik kursuna katılan Dan, belge almaya hak kazandı.

Bir süre sonra eşinin tayini nedeniyle Amasya'nın Merzifon ilçesine taşınan Dan, burada kredi desteğinden yararlanmak için KOSGEB'e başvurdu. Dan, 6 yıl önce KOSGEB'den aldığı 50 bin lira hibeyle yöresel ürünler üzerine iş yeri açtı.

Zamanla işlerini büyüten, 6 kadına da iş imkanı sağlayan Dan, ürünlerini kargoyla ülkenin her yerine gönderiyor.

Zübeyde Dan, AA muhabirine, hamur işi ürünleri yapmayı çok sevdiğini söyledi.

Çocukluk hayalini devlet desteğiyle gerçekleştirdiğini belirten Dan, "Kendime ait iş yeri açmayı çocukluğumdan bu yana hayal ediyordum. Çalışmak, bir şeyler başarmak çok güzel. KOSGEB sayesinde 6 kişiye ekmek kapısı açtık." dedi.

Kadının olduğu her yerde güç ve birliktelik olduğunu dile getiren Dan, "Kadın isterse yapamayacağı hiçbir şey yok. Hemcinslerimle dayanışma içinde üretim yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Müşterilerine yöresel nitelikte pasta, börek, mantı, gözleme, çörek, dolma gibi ürünler hazırladıklarını söyleyen Dan, "Ürünlerimizi evde yaptığımız titizlik ve doğallıkta hazırlıyoruz. Müşterilerimiz, 'Kendi elimizin tadını alıyoruz.' diyorlar. Özellikle çörek ve saç üstümüz çok beğeniliyor, siparişlere yetişemiyoruz." diye konuştu.

Kadınlara iş yaşamına dahil olmaları tavsiyesinde bulunan Dan, şunları kaydetti:

"Benim gibi olan ev hanımları, hayallerinin peşinden gitsin. Ben de bu işin bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştim ama başlayıp azmedince beklediğimden daha büyük işler oldu. Hayallerimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Çalışanlarımla üretip Türkiye'nin her yerine ve yurt dışına gönderiyorum. Bunun gururu ve mutluluğu paha biçilemez. Hedefim, iş yerini büyüterek daha çok kadına imkan sağlamak."

Çalışanlardan Mehtap Özaktaş da kazandığı parayla aile bütçesine katkı sağladığını belirterek, kendi ayakları üzerinde durabilmenin çok güzel bir duygu olduğunu ifade etti.


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