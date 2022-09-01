Amasya'da iş makinesiyle kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 zanlı, suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Taşova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alparslan köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, arazide iş makinesiyle çalışma yapıldığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda ekskavatör, balta, kürek, jeneratör ve hilti kullanarak kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



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