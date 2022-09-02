Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Amasya'da konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Amasya'da konuştu:

AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Amasya'da konuştu:

AMASYA (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadın kooperatiflerinin geliştirilmesini önemsediklerini söyledi.

Bakan Yanık, Amasya'da Geleneksel Türk El Sanatları Müzesi'ni ve müze bahçesindeki kadın kooperatifleri standını ziyaret ederek, üretici kadınlarla sohbet etti.

Yanık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amasya'nın, Anadolu'nun her şehri gibi son derece güzel ve etkileyici olduğunu söyledi.

Kenti ziyaretlerinde, Bakanlıklarının bundan sonra Amasya ile ilgili yapacağı çalışmaları değerlendirdiklerini anlatan Yanık, "Bizim Bakanlık olarak ülkemizin değişik yerlerindeki ziyaretlerimizde gözetlediğimiz iki önemli husus var. Birincisi, Bakanlığımızın çalışmalarını yerinde görmek, incelemek, ikincisi ise vatandaşlarımızın taleplerini kendilerinden dinlemek." diye konuştu.

Kadın kooperatiflerinin geliştirilmesini, kadınların kooperatifçilik yoluyla güçlendirilmesini, özellikle ev eksenli üretimin bir katma değere, bir ekonomik değere dönüşmesini çok önemsediklerini vurgulayan Yanık, şunları kaydetti:

"Kadınların kendi üretimlerini pazara çıkardıkları bir model olan kooperatif modelini önemsiyoruz ve çalışmalarımızı bu eksende sürdürüyoruz. Kooperatifçilik ilk başladığımızda hem sayıca hem içerik itibariyle daha belki amatör sayılacak bir çalışma biçimiyken bugün artık kadınlarımıza hem ürün çeşitliliği noktasında hem ürünlerin pazarlanması noktasında hem markalaşma süreci noktasında çok ciddi destekler sağlıyoruz. Sadece biz değil Ticaret Bakanlığımızla beraber yapıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızla yaptığımız çalışmalar var. Dolayısıyla bir ekip çalışması. Valiliklerimiz kooperatifçilik çalışmalarımıza, kadınların kooperatifçilik yoluyla desteklenmesi çalışmalarına hep destek verdiler."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Yanık: Mutlu aile, mutlu toplum demek
YEREL HABERLER Bakan Yanık: Mutlu aile, mutlu toplum demek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Amasya'da nikah şahidi oldu
YEREL HABERLER Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Amasya'da ...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Amasya'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Amasya'da ...
Amasya'da iş makinesiyle kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Amasya'da iş makinesiyle kaçak kazı yapan 4 kişi ...
Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilot koltuğunda olduğu Hürkuş, Akıncı ile kol uçuşu yaptı
YEREL HABERLER Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilot koltuğunda olduğu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.