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Amasya'dan kısa kısa

AA

Amasya'dan kısa kısa

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yapılması planlanan hizmet ve yatırımlar düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, kamu kurum ve kuruluşların çalışmaları ve 2022 yılı yatırımları ele alındı.

Kaymakam Güldoğan, toplantının ardından gazetecilere, ilçenin genel durumu, yapılan projeler, 2022 yılında planlanan ve hayata geçme konusunda kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarıyla ilgili bilgi aldıklarını söyledi.

Her ay düzenledikleri toplantıda fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Güldoğan, "İlçemizde devam eden ve planlanan, havalimanı terminal genişletme, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okul projesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Merzifon 6 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi yapımı, Gençlik Merkezine ek bina yapımı, Kızlar Mektebi’nin restorasyonu ve ilçemizde devam eden projeleri değerlendirdik. Merzifon’a katma değer katacak çalışmalara devam ediyoruz." diye konuştu.

-Kaymakam Güldoğan'dan okul ve köy ziyaretleri

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, okul ve köy ziyaretlerine devam ediyor.

Şehit Polis Halim Çalkan İlkokulu bahçesinde yapımı devam eden 12 derslikli ek okul inşaatında incelemelerde bulunan Güldoğan, sürdürülen çalışmalarla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat'dan bilgi aldı.

Daha sonra ilçeye bağlı Gökçebay köyünü ziyaret eden Güldoğan, vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Vatandaşların sorun, istek ve önerilerini doğrudan dile getirmelerine imkan vermek ve çözüm üretmek amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiklerini aktaran Güldoğan, köylerin sorunlarını yerinde tespit edip çözüm üretmeye devam edeceklerini kaydetti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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