Amasya'da Domates Hasadı Tarla Günü etkinliği yapıldı

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Domates Hasadı Tarla Günü etkinliği gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Aktarla köyünde Salih Kılıç'a ait tarlada gerçekleştirilen domates hasadına, Kaymakam Ali Güldoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Tarım Müdürü Atila Özlük ve üreticiler katıldı.

Etkinlikte domateslerin yetiştirildiği tarlada hasat yapan Kaymakam Güldoğan, işçilerle bir süre görüştü.

Güldoğan, ilçede sanayi, ticaret, kültür, turizm, eğitim ve sağlık gibi her alanda çok önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini belirterek, tarım sektöründe de önemli gelişmeler yaşandığını söyledi.

Üreticilere destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Güldoğan, "Tarla gününde ilçemizde üretimi yapılan, birim alanda yüksek getirisi olan, taze tüketim, salça üretimi ve turşu yapımı gibi yan sanayi üretimi olanaklarına sahip domates tarımı hakkında bilgi aldık. İlçemizde iklim koşullarının avantajı, elde edilen ürünün kalitesi, tat ve koku gibi özellikleri yüksek olan domates yetiştiriciliğinin daha fazla alanda yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımız devam edecek." ifadeleri kullandı.





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