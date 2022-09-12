Amasya Merzifon Havalimanı 8 ayda 62 bin 298 yolcuyu ağırladı

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AMASYA (AA) - Amasya Merzifon Havalimanı'ndan bu yılın ocak-ağustos döneminde 62 bin 298 yolcu taşındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Amasya Merzifon Havalimanı'nda geçen ay iç hatlarda 8 bin 87, dış hatlarda bin 577 olmak üzere 9 bin 664 yolcuya hizmet verildi.

Aynı ayda, iç hatlarda 102, dış hatlarda ise 14 olmak üzere 116 uçak trafiği gerçekleşen havalimanında taşınan yük ise 103 tona ulaştı.

Yılın ilk 8 ayında ise Amasya Merzifon Havalimanı'ndan 62 bin 298 yolcu hizmet aldı. Uçak trafiği 610, taşınan yük ise 652 ton olarak gerçekleşti.

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