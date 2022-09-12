Amasya'dan kısa kısa

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde "Geleneksel Piri Baba Kültür ve Sanat Etkinlikleri" gerçekleştirildi.

Piri Baba Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından 22'ncisi düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Dernek Başkanı Cengiz Doğmuş, burada yaptığı konuşmada, barış, kardeşlik ve eşitlik temennisinde bulundu.

Etkinliklerinin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini ifade eden Doğmuş, "22 yıldır Piri Baba'nın huzurunda vatandaşlarımızla buluşup, kültürümüzü, inancımızı, tarihimizi yaşıyoruz ve yaşatıyoruz. Bu etkinlikteki amacımız yaşadığımız yerde dostluğu, sevgiyi, hoşgörüyü artırmaktır. İnancımızı ve kültürümüzü paylaşarak, farklılıklarımızın bir zenginlik olduğunu, bu zenginliğin de Anadolu'nun mayası olduğunu anlamak ve anlatmaktır." diye konuştu.

Nusratiye Mahallesi’ndeki Piri Baba Parkı’nda devam eden etkinlikte, semah gösterileri sunuldu.

Bazı yöresel sanatçıların da sahne aldığı etkinliğe, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Taşova'da 3 bin 900 öğrenci dersbaşı yaptı

Taşova Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Tümer, 400 öğretmen ve 3 bin 900 öğrencinin ilçede dersbaşı yaptığını söyledi.

Amaçlarının öğrencilerin ve öğretmenlerin fiziki durumu iyi okullarda eğitim öğrenim yapması olduğunu ifade eden Tümer, "Geriye doğru baktığımızda şu an okullarımızın durumu çok iyi. Ülkemizde yaşadığımız bütün sıkıntıların çözümünün eğitimden başka çözüm yolu görünmüyor. İstediğiniz bilgileri öğrenebilirsiniz ancak en önemlisi vatanına milletine sevdalı bir gençlik yetişmesi." dedi.

Tümer, tüm öğrenci ve öğretmenlere yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.