AMASYA (AA) - Amasya'da yeni eğitim öğretim yılı başladı.

İlköğretim Haftası kapsamında Ziyapaşa Ortaokulu’nda tören düzenlendi.

Vali Mustafa Masatlı, törende yaptığı konuşmada, kentte 5 bin 95 öğretmen ve 54 bin 483 öğrencinin yeni eğitim ve öğretim yılına başladığını söyledi.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın, bilinçli, birikimli ve donanımlı bir eğitim ve öğretimle mümkün olabileceğini ifade eden Masatlı, şunları dile getirdi:

"Biz eğitimi her şeyden daha çok önemsiyor ve bu alana ayrı bir değer atfediyoruz. Gençlerimizi bilgili ve donanımlı bir şekilde yetiştirmek hepimizin en önemli görevidir. Aileden başlayan öğrenme sürecinin ikinci adımını okul yaşamı oluşturmaktadır. Bu süreçte elde edilen kazanımlar, bireylerin ve dolayısıyla da gelecekte milletimizin hayatını şekillendirecektir. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ve güven içinde yaşamak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, ancak ve ancak bilinçli, birikimli ve donanımlı bir eğitim ve öğretimle mümkün olabilir. Bundan dolayıdır ki, bir toplum, medeniyet sahasında ne kadar yol almak isterse, eğitime o kadar önem vermek durumundadır."

Sınıfları ziyaret eden Vali Masatlı, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu.

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