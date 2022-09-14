Gümüşhacıköy'de trafik ekipleri yaya geçitlerinde uygulama yaptı

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AMASYA (AA) - Gümüşhacıköy ilçesinde polis ekiplerince, sürücülere yönelik yaya geçidi uygulaması yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezi ile okul çevresinde yayaların yaya geçitlerinde geçiş üstünlüğünü sağlamak için sürücüleri uyardı.



Uygulama kapsamında, sürücülere yaya geçitlerinden geçişlerde, yayalara yol vermeleri gerektiği hatırlatılarak, bu hususta yaşanabilecek kazaların önüne geçilmesi için bilgilendirme yapıldı.

Denetimlerin devam edeceği vurgulandı.





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