Amasya'da Ziyaret Barajı'na 100 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya'da Ziyaret Barajı'na 100 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı

AA

Amasya'da Ziyaret Barajı'na 100 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı

AMASYA (AA) - Amasya'da bu yıl 100 bini Ziyaret Barajı'na olmak üzere 850 bin balık yavrusu, gölet ve barajlara bırakıldı.

Suluova ilçesinde faaliyet gösteren Yedikır Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen yavru sazanlar, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin ve Ziyaret Belediye Başkanı Mehmet Uyanık tarafından düzenlenen törenle suya salındı.

Vali Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suluova'da üretimi yapılan balıkların Türkiye'nin birçok ilinde bulunan göl ve barajlara salındığını söyledi.

Söz konusu istasyonda 9 milyon sazan balığı yavrusu üretildiğini anlatan Masatlı, şunları söyledi:

"Amasya, tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bir ilimiz. Son 2 yılda buna bir de su ürünlerini eklemiş bulunuyoruz. Su ürünleri üretim istasyonumuz, geçen yıl Devlet Su İşlerinden, Tarım İl Müdürlüğümüze devredildi. İstasyonumuzda başta sazan ve Mersin balığı yavrusu olmak üzere çeşitli türler yetiştirilmeye başlandı. Geçen yıl 4 milyon olan sazan yavrusu üretimi, bu yıl 9 milyona yükseldi. Amasya'da yetiştirilen 9 milyon yavru balık, 13 ilde suya bırakıldı. İlimizde ise 100 bini Ziyaret Barajı'na olmak üzere 850 bin yavru balığı sularımıza bıraktık."

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz ise hedeflerinin, Cumhuriyet'in 100. yılında 100 milyon yavru balığı su ile buluşturmak olduğunu belirtti.

Türkiye'nin çupra ve levrek yetiştiriciliğinde dünya lideri olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "2021 yılında Türkiye'de, 73 ilde 903 kaynağa 65 milyon yavru balık bıraktık. 2022 yılında özellikle kendimize daha büyük bir hedef koyduk. 84 milyon balık, tüm kaynak ve barajlara bırakılacak. 2023 hedefimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla 100 milyon yavru balığı suyla buluşturmak. Biz çupra ve levrek yetiştiriciliğinde dünya birincisiyiz, alabalıkta ise dünya ikincisiyiz. Gerçekten bu sektör bizim için yıldızı parlayan bir sektör." dedi.

Yılbaşından bu yana Yedikır Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen 9 milyon yavru balık, Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarını Balıklandırma Projesi" kapsamında Amasya, Çankırı, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Ordu, Sinop, Samsun, Sivas, Trabzon, Tokat ve Yozgat'taki 178 su kaynağına bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasya'da "Ahilik Haftası" kutlandı
YEREL HABERLER Amasya'da "Ahilik Haftası" kutlandı
Taşova Kaymakamı Gökcecik köy okulunu ziyaret etti
YEREL HABERLER Taşova Kaymakamı Gökcecik köy okulunu ziyaret etti
Gümüşhacıköy'de trafik ekipleri yaya geçitlerinde uygulama yaptı
YEREL HABERLER Gümüşhacıköy'de trafik ekipleri yaya geçitlerinde ...
Amasya'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Amasya'dan kısa kısa
Amasya'nın "Suluova soğanı" coğrafi işaretle tescillendi
YEREL HABERLER Amasya'nın "Suluova soğanı" coğrafi işaretle ...
Amasya'da Türk bayrağının çöp konteynerine atıldığı iddiası
YEREL HABERLER Amasya'da Türk bayrağının çöp konteynerine atıldığı ...
Amasya'da yeni eğitim öğretim yılı başladı
YEREL HABERLER Amasya'da yeni eğitim öğretim yılı başladı
Amasya'da iki evde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Amasya'da iki evde çıkan yangın söndürüldü
Amasya'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Amasya'dan kısa kısa
Amasya Merzifon Havalimanı 8 ayda 62 bin 298 yolcuyu ağırladı
YEREL HABERLER Amasya Merzifon Havalimanı 8 ayda 62 bin 298 yolcuyu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.